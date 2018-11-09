/ Угон автомобиля раскрыли миасские полицейские

Потерпевший оставил ключи от машины в замке.

Полицейские Миасса по горячим следам раскрыли угон автомобиля «Субару Импреза». К стражам правопорядка обратился мужчина 1975 года рождения, который рассказал, что оставил машину возле одного из домом в и ушел в аптеку, оставив ключи в замке зажигания. Выйдя из медучреждения, он не обнаружил автомобиль на месте.

Полицейские в течение двух часов обнаружили угнанное транспортное средство в частном секторе поселка Дачный. В дальнейшем благодаря слаженной работе сотрудников патрульно-постовой службы полиции и уголовного розыска ОМВД подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался ранее судимый житель г. Миасса, 1985 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» В ГУ МВД Челябинска.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.