Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.22 +66.22 75.67 +75.67
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 15:50
МЧС составило список вещей, которые помогут выжить в дороге
Помните, что зимой этот список расширяется!
/ Угон автомобиля раскрыли миасские полицейские

Угон автомобиля раскрыли миасские полицейские

Потерпевший оставил ключи от машины в замке.
сегодня в 16:26
  |  Общество

Полицейские Миасса по горячим следам раскрыли угон автомобиля «Субару Импреза». К стражам правопорядка обратился мужчина 1975 года рождения, который рассказал, что оставил машину возле одного из домом в и ушел в аптеку, оставив ключи в замке зажигания. Выйдя из медучреждения, он не обнаружил автомобиль на месте.

Полицейские в течение двух часов обнаружили угнанное транспортное средство в частном секторе поселка Дачный. В дальнейшем благодаря слаженной работе сотрудников патрульно-постовой службы полиции и уголовного розыска ОМВД подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался ранее судимый житель г. Миасса, 1985 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» В ГУ МВД Челябинска.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия
Двое несовершеннолетних угонщиков попали под обстрел полицейских в Сосновском районе
  
09.10.2018
Двое несовершеннолетних угонщиков попали под обстрел полицейских в Сосновском районе
Общество
Автоугонщиков перестали привлекать машины челябинцев
27.08.2018
Автоугонщиков перестали привлекать машины челябинцев
Общество
Южноуралец придумал угон собственного автомобиля
12.03.2018
Южноуралец придумал угон собственного автомобиля
Происшествия
Автоугонщик рискует «загреметь» за решетку на 10 лет после кражи «шестерки» за миллион
16.02.2018
Автоугонщик рискует «загреметь» за решетку на 10 лет после кражи «шестерки» за миллион
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Как выбрать правильные пельмени рассказали в Роскачестве
сегодня в 18:09
Как выбрать правильные пельмени рассказали в Роскачестве
Политика
Назначен куратор выборов губернатора Челябинской области
сегодня в 18:04
Назначен куратор выборов губернатора Челябинской области
Общество
В Челябинской области количество сирот уменьшилось на 40%
сегодня в 17:58
В Челябинской области количество сирот уменьшилось на 40%
Хоккей
КХЛ перенесла 3 матча «Трактора»
сегодня в 17:40
КХЛ перенесла 3 матча «Трактора»
Общество
Все пенсионеры Челябинской области получат выплату до конца года
сегодня в 17:00
Все пенсионеры Челябинской области получат выплату до конца года
Политика
Информационные вбросы против Бориса Дубровского появились в сети
сегодня в 16:29
Информационные вбросы против Бориса Дубровского появились в сети
Общество
Угон автомобиля раскрыли миасские полицейские
сегодня в 16:26
Угон автомобиля раскрыли миасские полицейские
Происшествия
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Коркино
сегодня в 16:22
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Коркино
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6