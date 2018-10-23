/ Водитель-бесправник сбил пешехода в Копейске

Он управлял машиной пьяным.

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Пьяный водитель автомобиля «Иж» сбил пешехода в Копейске сегодня утром, 23 октября. После совершения преступления водитель скрылся с места происшествия, оставив мужчину умирать. Автомобилиста и машину объявили в розыск.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД по городу Копейску в течении двух часов был установлен автомобиль, скрывшийся с места ДТП. Также был установлен водитель, который находился за рулем автомобиля «Иж». — рассказал сайту «Первый областной» инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Копейску, старший лейтенант полиции Александр Параскунов.

Сотрудники ГИБДД установили автомобиль и личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Копейска. Который вел машину, будучи пьяным, и не имел водительского удостоверения. Нарушитель был разыскан полицейскими и задержан.