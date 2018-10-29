/ Челябинка, пробежавшая на «красный» перед трамваем, оказалась в больнице

Женщина не обратила внимание на электротранспорт.

В Челябинске бежавшую на «красный» женщину сбил трамвай. Как говорят очевидцы, пешеход не обратила внимание на транспорт, переходя дорогу, потому что стремилась добежать до остановки, где стояло маршрутное такси. Вагон же перед выскочившей на пути женщиной затормозить не смог.

28 октября в 18:35 напротив дома № 45 по улице Новороссийская водитель трамвая, женщина 1987 года рождения, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, женщина 1978 года рождения, получила травмы и была госпитализирована. — сообщили сайту «Первый областной» в ОГИБДД города Челябинска.

Пока инцидент разбирали, движение трамваев в Ленинском районе было остановлено. Очевидцы сообщают, что сбитая женщина была нетрезвой, однако подтверждения этому факту нет.