/ «Невидимого» пешехода сбили темным вечером в центре Челябинска

Очевидцы говорят, что потребовалась реанимационная бригада.

В центре Челябинска пешеход попал под колеса машины. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, все произошло у входа в Центральный стадион на пешеходном переходе. Перекресток улиц Энгельса и Коммуны, по словам пользователей соцсетей, всегда плохо освещается, так что поздним вечером водитель мог не заметить пешехода в темной одежде.

В такую погоду пешеходы как привидения. Их видишь в последний момент. Но они же бессмертные, у них семь жизней, в ушах затычки, шапка, и сверху капюшон, увидели зебру и, как зомби, не глядя по сторонам, поперли. А ведь у пешехода есть обязанность — убедиться в безопасности перехода улицы. — написал в комментариях Сергей Омельченко.

На место, как утверждают очевидцы, вызвали реанимобиль. Однако у ГИБДД информации об аварии с пострадавшим на участке нет.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники ГИБДД провели акцию безопасности на самых оживленных перекрестках Челябинска. В темное время суток они раздавали светоотражающие элементы, которые крепятся на одежде, бликуют в свете фар и дают понять автомобилисту — на дороге кто-то есть.