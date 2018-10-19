/ Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе в Челябинске

Девочка пересекала проезжую часть по правилам.

На Копейском шоссе школьница попала под колеса иномарки. Инцидент произошел утром 19 октября. Известно, что девочка не нарушала правила дорожного движения. Она переходила по «зебре», дождавшись разрешающего сигнала светофора. А вот водитель, видимо, на дорогу внимания не обратила.

В 8:40 на Копейском шоссе, 18, водитель-женщина 1969 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пешеход, девушка 2005 года рождения. Она получила телесные повреждения. — сообщил сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.

Врачей пострадавшая дожидалась, лежа на асфальте. Поднимать ее очевидцы не решились, чтобы не усугубить травмы.