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/ Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе в Челябинске

Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе в Челябинске

Девочка пересекала проезжую часть по правилам.
сегодня в 12:45
  |  Происшествия

На Копейском шоссе школьница попала под колеса иномарки. Инцидент произошел утром 19 октября. Известно, что девочка не нарушала правила дорожного движения. Она переходила по «зебре», дождавшись разрешающего сигнала светофора. А вот водитель, видимо, на дорогу внимания не обратила.

В 8:40 на Копейском шоссе, 18, водитель-женщина 1969 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пешеход, девушка 2005 года рождения. Она получила телесные повреждения. — сообщил сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.

Врачей пострадавшая дожидалась, лежа на асфальте. Поднимать ее очевидцы не решились, чтобы не усугубить травмы.

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Комментарии

Анна
14:31, 19.10.2018
Девушка 2005 года рождения!!!! Что за бред!
ВИт
13:00, 19.10.2018
Так грузовик или "Датсун" сбил девочку? "Датсун" это линейка легковых авто, на фотках "Маз". Вы хоть перечитывайте то, что пишете.

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