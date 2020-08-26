Буйная корова напала на жительницу Верхнего Уфалея

Отогнать животное от людей смогли только полицейские.

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В Верхнем Уфалее буйная корова продержала в страхе один из городских дворов. Животное набрасывалось на людей, в итоге она травмировала женщину. Справиться с ней удалось лишь сотрудникам полиции.



Как рассказала одна из местных жительниц, всё началось, когда она решила отогнать животное со двора. Одна из коров паслась как раз под окном женщины, другие — на детской площадки. Всех, кроме одной, удалось увести. Оставшаяся корова начала угрожать людям.

«Эти коровы пошли все, одна осталась. Давай её руками отгонять, она на неё, побежала за ней, сбила с ног и давай колошматить. Я бегала вокруг, но ничего не могла сделать. Тут мужики набежали и всё. Кое-как её оттащили, она бегала тут, на всех кидалась. Только уйдут, она возвращается. Ужас какой-то, нас трясло всех»,— рассказала местная жительница.

С животным пришлось разбираться сотрудникам полиции, которым не сразу, но удалось её отогнать. Местные жители признались, коровы в их дворе гуляют часто. При этом, кто владеет крупнорогатым скотом они не знают. Выяснить это предстоит полиции. В областном ГУ МВД, по факту эпизода проводится проверка.

«В отдел полиции от граждан поступило заявление о том, что в результате ненадлежащего выпаса скота пострадал человек, на место прибыли сотрудники полиции, которые отогнали коров на безопасное для людей расстояние. В настоящее время проводится проверка направленная на установление собственника животных»,— рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Материалы проверки направят в администрацию Верхнеуфалейского городского округа. В полиции отметили, что собственника животных привлекут к ответственности в соответствии с действующем законодательством.