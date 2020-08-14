Набережную водохранилища реконструируют в Верхнем Уфалее

Мероприятия проводятся в районе городского пляжа.

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В Вернем Уфалее началась реконструкция набережной водохранилища. Работы проводятся в районе городского пляжа, сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе мэрии.



Представители администрации подчёркивают, что проводимые мероприятия станут самыми масштабными в сфере благоустройства округа. Их проводят в рамках программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020-2021 годах.

«На сегодняшний день территория огорожена, полностью произведена вырубка поросли дикого кустарника, демонтированы старые металлические конструкции. В настоящее время производится съемка грунта, далее будет организован вывоз старого грунта и завоз нового»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации Верхнего Уфалея.

Представители мэрии отметили, что сейчас будет проводится замещение грунта. В связи с эти работы будут проходить в круглосуточном режиме. Верхнеуфалейцев попросили с пониманием отнестись к неудобствам.