Следственный комитет начал проверку по факту смерти подростка на железной дороге в Миассе

Специалисты опрашивают близких погибшей.

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По факту гибели 15-летней девушки на железной дороге начата проверка. Об этом сегодня, 26 августа, сайту «Первый областной» рассказали в уральском следственном управлении на транспорте СК России.



Напомним, инцидент произошёл во вторник, 25 августа, на перегоне «Миасс — Флюсовая». 15-летнюю девушку сбил грузовой поезд. Она скончалась на месте происшествия. Сейчас на месте работает группа из представителей СК на транспорте и транспортной полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«По предварительным данным, машинист применил экстренное торможение, ввиду близкого расстояния наезд предотвратить не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. В настоящее время следственными органами проведён осмотр места происшествия, предметов, опрашиваются родственники пострадавшей, одноклассники, работники локомотивной бригады»,— рассказала «Первому областному» старший помощник руководителя уральского следственного управления на транспорте СК РФ по взаимодействию со СМИ Наталья Шандровская.

Помимо этого, опрашивается круг общения погибшей девушки и её родственники. Следователи планируют выяснить условия её воспитания, а также установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.