Одни строят, другие рушат: новое дорожное покрытие пострадало из-за аварии на сетях в Челябинске

Дорожники добиваются восстановления полотна.

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В Челябинске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные работы». Однако не всегда всё идёт так, как было изначально запланировано. Например, на улице Машиностроителей в Металлургическом районе из-за аварии на сетях новое покрытие было испорчено, и теперь ответственные за выполнение нацпроекта разбираются в ситуации. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

«Работы идут в графике, особенно на тех участках, где подходы к школам. Но есть проблема большая в Металлургическом районе, там УСТЭК раскопали, и у нас произошёл сбой. Мы с Александром Сергеевичем Астаховым уже направили письмо, попросили разобраться, потому что срок проведения аварийных работ месяц, но это вызывает сомнения. У нас просьба, чтобы восстановили покрытие, которое у нас предусмотрено по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“»,— рассказал Ринат Кучитаров.

Также он отметил, что все плановые работы с сетевиками дорожники отработали, всем были предоставлены списки улиц и графики. Но здесь случилась авария, а это, увы, предусмотреть невозможно.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила прийти на помощь в переговорах с сетевиками, тем более, что такая практика за плечами мэра уже имеется.