/ 2-летняя девочка и 4-летний мальчик скончались в больницах на Южном Урале

Следователи проверяют компетентность медиков.

Родители двоих детей, скончавшихся в больницах на Южном Урале, обратились в следственный комитет. Они подозревают, что их дети погибли от ненадлежащей помощи. Правоохранителям предстоит проверить условия в медицинских учреждениях Златоуста и Челябинска.



По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

В рамках расследования уголовных дел будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.

