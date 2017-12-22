/ 11-месячная девочка обожгла пищевод, поужинав обжигающей детской смесью

Напоившего ребенка мужчину отправили в колонию на 2 года.

В Копейске осудили обидчика 11-месячного ребенка, попавшего в реанимацию. Трагедия произошла еще 27 сентября. Тогда следователи предполагали, что копейчанин избил маленькую дочку своей сожительницы. Во время разбирательства выяснилось, что девочка поздним вечером начала капризничать. Мужчина решил ее покормить горячим детским питанием. Температура еды оказалась критичной для малышки.

В результате преступных действий потерпевшей был причинен термический ожог слизистой ротовой полости, глотки, пищевода с прободением стенки пищевода, являющимся опасным для жизни человека. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного заседания в связи с тем, что подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал, с предъявленным обвинением согласился в полном объеме. — прокомментировала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Сначала мужчину приговорили к 9 месяцам исправительных работ, но принял во внимание уже имеющуюся судимость, условно-досрочное освобождение в 2017 году, и вынес окончательный приговор: 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.