Сутки в канализации: в Златоусте собаку спасли из колодца

Хозяйка услышала, как скулит её собака.

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В Златоусте собака по кличке Матильда упала в канализационный колодец. Поиски несчастного животного продолжались почти сутки. Хозяйка Матильды рассказывает, что отправилась погулять со своей собакой поздно вечером. В какой-то момент женщина поняла, что любимый питомец не отвечает на её призывы.



Хозяйка обошла всю территорию вокруг дома, но нигде не обнаружила свою Матильду. На следующий день с утра женщина написала в группу зоозащитников в социальных сетях. Она рассказала о пропаже и попросила помочь в поисках питомца. В результате хозяйка сама обнаружила собаку только во второй половине дня, на дне колодца.

«Когда я туда заглянула, мне показалось, что там что-то движется. Я на всякий случай позвала свою собаку. Её сложно было различить, она начала немного подскуливать»,

— вспоминает хозяйка.





Женщина быстро сориентировалась и вызвала промышленного альпиниста. Специалист спустился в колодец и извлек собаку. Животное отделалось несколькими ушибами. Сейчас спасённая Матильда лежит дома и приходит в себя после пережитого. Пока она отказывается выходить на прогулку.