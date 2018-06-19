/ «Горячая линия» по эвакуации автомобилей пройдет в прямом эфире 1obl.tv

Задать вопросы может любой желающий.

Прямая трансляция «горячей линии» по вопросам эвакуации автомобилей состоится в эту среду, 20 июня, в разделе «Онлайн ТВ». Специалисты подробно расскажут о том, за что могут эвакуировать авто, а также пояснят, кто принимает окончательное решение о задержании транспортного средства. Мероприятие подготовлено Общественной палатой региона совместно с ГУ МВД России по Челябинской области.

Как забрать автомобиль со штрафстоянки? Можно ли вернуть себе машину прямо на месте нарушения? Что должно быть на руках у водителя эвакуатора? На эти и другие вопросы ответят эксперты УГИБДД. — пояснили сайту «Первый областной» в Общественной палате региона.

Каждый желающий может задать свой вопрос и получить ответ специалистов в прямом эфире сайта 1obl. tv Звоните с 10:00 до 11:00 по телефону 264−74−71 или пишите в официальную группу в «ВКонтакте». Смотрите трансляцию в разделе «Онлайн ТВ».