/ Противопехотную мину обнаружили дорожники после Дня Победы рядом с трассой М-5

Снаряд лежал в 300 метрах от федеральной автодороги.

Противопехотную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на следующий день после Дня Победы на Южном Урале. О спрятанном в лесу снаряде сообщили дорожные службы. Мина диаметром 85 миллиметров лежала в 300 метрах от федеральной трассы «Челябинск-Москва», неподалеку от моста через реку Малая Сатка.

На место сразу были созваны все экстренные службы. Первыми район исследовали сотрудники отдела МВД России по Саткинскому району. Их служебная собака не среагировала на взрывчатое вещество. Группа разминирования ОМОН «Булат» подтвердила, что находка не представляет опасности. — рассказали сайту «Первый областной» в 1 Отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Как считают специалисты, снаряд служил для вскрытия рек ото льда.