/ Полдюжины снарядов обнаружили в цоколе дома на Южном Урале

Боеприпасы упакованы в железные ящики.

В одном из домов по улице Пугачевской в Катав-Ивановске обнаружили боеприпасы. Снаряды находились в цокольном этаже. О них сообщили в центр оперативного Управления Росгвардии по Челябинской области.

На место незамедлительно прибыла инженерно-техническая группа ОМОН с минно-розыскной собакой. В ходе обследования саперы Росгвардии установили, что предметами являются 6 учебных минометных снарядов калибра 82 миллиметра, хранящиеся в штатных железных ящиках и обильно смазанные оружейным маслом. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Отметим, что обнаруженные снаряды опасности для жизни и здоровья граждан не представляют. Находка передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.