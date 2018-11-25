/ Движение ограничили по трассе М-5

Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Второе за сутки ограничение для большегрузов ввели на трассе «Москва-Челябинск». Сделано это, объясняют в Упрдоре, для очистки проезжей части. Во время этой процедуры не будут останавливать легковые автомобили и пассажирский транспорт. Водителей грузовиков при этом просят позаботиться о стоянке заранее, и не вставать вдоль обочин или в технологические карманы, куда должны сваливать убранный снег.

Приказываю ввести с 12 часов 25 ноября временное ограничение для большегрузных транспортных средств на участке км 1548+651 — км 1780+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, гололедица от наката. Ориентировочное время окончания ограничения движения — 17 часов 25 ноября. — сообщается в распорядительном акте Упрдор «Южный Урал».

На участке дороги, где ограничили движение, вывели в работу 15 единиц техники.