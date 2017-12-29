/ Дети нашли минометный снаряд во время игры на Заячьем острове

Спасать их от возможной опасности выдвинулась полиция.

Опасную находку совершили дети, игравшие 28 декабря на Заячьем острове. Они наткнулись на предмет, который напоминал минометный снаряд. О находке узнали спецслужбы, которые незамедлительно выехали на место, чтобы обезвредить снаряд, если он представляет угрозу.

Оповещение оперативных и диспетчерских служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам. Сотрудниками полиции установлено, боеприпас не содержит взрывчатого вещества, изъят для дальнейшей утилизации установленным порядком. — сообщили сайту «Первый областной» в чеябинской ЕДДС.

На работу потратили 1,5 часа. Все завершилось благополучно.