Протаранил авто и влетел в столб: серьёзное ДТП в Челябинске

Предполагаемый виновник отказался пройти освидетельствование.

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Серьёзная авария произошла в Ленинском районе Челябинска. Мужчина за рулём «ГАЗа» врезался в другой автомобиль, после чего влетел в столб. Есть пострадавшие.

ДТП случилось накануне вечером возле дома № 14 на улице Гагарина. «ГАЗ», которым управлял мужчина 1988 года рождения, столкнулся с другой машиной той же марки, ехавшей впереди, затем отлетел в электроопору. Пострадала его пассажирка — женщина 1991 года рождения. С травмами её доставили в больницу.

Водитель, спровоцировавший аварию, отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

«В отношении него составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ. По факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства устанавливаются», — сообщают в ГИБДД Челябинска.

В этом году челябинские дорожные инспекторы уже остановили 460 нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД приняли решение дежурить по ночам возле развлекательных центров. Такой выезд назначен уже на ближайшие выходные.