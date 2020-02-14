Массовое ДТП произошло на трассе возле Верхнего Уфалея

Одна из машин улетела в кювет.

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Сегодня, 14 февраля, в 7.15 на 35-ом километре автодороги «Касли-Красноуфимск» на территории Верхнеуфалейского городского округа произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля — ВАЗ-1113 («Ока»), ВАЗ-21140 («Четырнадцатая») и «Лада Приора».

В ГИБДД по Челябинской области сообщили, что 28-летний водитель «Оки», совершая обгон, не убедился в безопасности манёвра. В результате произошло столкновение с «Четырнадцатой».

«В результате этого столкновения ВАЗ- 1113 поменял траекторию движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора». Впоследствии «Приора» совершил опрокидывание с последующим съездом с проезжей части в кювет по ходу движения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечалось, что в результате ДТП незначительные повреждения получили водитель опрокинувшегося автомобиля, мужчина 1958 года рождения, и его пассажирка 1981 года рождения.

Видео с места происшествия вы можете посмотреть здесь.