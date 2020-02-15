Таксист в Челябинске на пешеходном переходе сбил трёх подростков

По предварительным данным, один из них находится в тяжёлом состоянии.

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Сегодня вечером, в Челябинске, на перекрестке улиц Чайковского и Братьев Кашириных произошло страшное ДТП.

По сообщениям очевидцев, около 20:00 трое подростков заканчивали переходить дорогу уже на красный свет, когда в них въехал автомобиль такси. По предварительным данным, один из них в тяжёлом состоянии в реанимации. Двое других отделались лишь испугом и ушибами.

На месте были замечены бригады МЧС, скорой помощи и сотрудники полиции. На данный момент водитель такси остаётся на месте аварии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также состояние пострадавших.



