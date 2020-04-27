Просроченные лекарства нашли в больнице Троицкого района

За некачественное оказание медицинской помощи ответил сотрудник медучреждения.

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Проверку в больнице поселка Целинный Троицкого района провела прокуратура. Ведомство заинтересовалось качеством оказания медпомощи. Нарушения были выявлены: в медучреждении нашли таблетки и растворы, срок годности которых истек.

«По результатам выявленных нарушений прокурором района в отношении ГБУЗ „Областная больница г. Троицка“ возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий руководителю медицинской организации внесено представление об устранении нарушений», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Постановлением Роспотребнадзора по Челябинской области к ответственности был привлечен сотрудник больницы. Ему был выписан штраф на 30 тысяч рублей. Кроме того, руководитель привлек его и к дисциплинарной ответственности, а нарушения были сразу устранены.