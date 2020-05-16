Администрация Троицкого района ушла на самоизоляцию

Однако на выполнение обязанностей такой режим работы на повлияет.

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Несмотря на то, что на сегодняшний день среди сотрудников администрации Троицкого района Челябинской области выявлены несколько случаев заболевания коронавирусом и весь аппарат ушёл на режим самоизоляции, на выполнение возложенных на каждого полномочий это не повлияет. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Данная мера вынужденная и направлена на предупреждение рисков распространения инфекции среди жителей города и района. Несмотря на принятые меры, мы всё равно видим распространение инфекции, но говорить об очаге COVID-19 я считаю преждевременным»,— сказал глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров.

На сегодняшний день все сотрудники администрации прошли тестирование и ожидают результатов, при этом все они соблюдают режим самоизоляции. Их работа будет организована удалённо посредством мессенджеров и видеоконференцсвязи, поэтому на выполнение обязанностей такой режим не повлияет.

«В эти дни работа администрации будет направлена на выполнение таких первоочередных мероприятий, как: мониторинг посевной кампании, соблюдение особого противопожарного режима, уборка территорий, исполнение заключенных контрактов по обслуживанию, содержанию и ремонту дорог, благоустройству территорий, ремонту учреждений культуры и образования»,— добавили в мэрии.

Кроме того, жители района могут и дальше присылать письма на электронный адрес администрации, а также звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу района, которая работает круглосуточно, по следующим номерам: 8 (35163) 2-03-40, 2-79-79, 112.