С начала июня лекарства в России начнут продавать дистанционно

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



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Продавать лекарственные средства на территории Российской Федерации начнут дистанционно. Речь идет о препаратах, которые отпускаются без рецепта. О том, что данная практика будет вскоре реализована, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с главами регионов.

«По исполнению поручения президента РФ Владимира Путина о дистанционной торговле лекарственными препаратами, что особенно важно для заболевшего человека, вынужденного соблюдать режим самоизоляции, в субботу принято постановление правительства о дистанционной торговле безрецептурными лекарственными препаратами. Разработаны и сейчас утверждаются ведомственные нормативно-правовые акты Росздравнадзора, который будет оператором по данному делу, включая все необходимые документы. Плюс все это будет происходить в безбумажной форме, заявление подается в электронном виде. Информационный ресурс сейчас проходит тестирование», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Аптечные сети, получившие разрешение на данный вид деятельности, смогут ее осуществлять уже с начала июня.