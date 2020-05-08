Спецручку, позволяющую открыть дверь без прикосновения к поверхности, изобрели на Южном Урале

Устройство снижает риск заражения инфекциями уверяют разработчики.

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Специальные ручки, позволяющие открывать двери без контакта с поверхностью изготовили в Магнитогорске. Первыми новое приспособление получили больницы Челябинской области.



Устройство, представляющее из себя крюк, который крепится к двери, сделали в компании «УралЭнергоРесурс» из Магнитогорска. Работает изобретение просто: вместо того, чтобы браться за ручку достаточно ухватиться за крюк запястьем и потянуть на себя. Благодаря изобретению, контакт с дверной поверхностью сводится к минимуму, уверяют разработчики.

«Идея у нас возникла, когда мы обратили внимание на то, сколько много людей проходит через одни двери, и сколько раз они прикасаются к ручкам, чтобы их открыть. Тогда и был разработан этот продукт, затем мы перепрофилировали производство и запустили линию. Это изделие из высококачественного металла ММК с антикоррозионной защитой. Сейчас делаем к каждой ручке памятку для размещения на дверях, чтобы люди понимали, как ими пользоваться»,— рассказал представитель предприятия «УралЭнергоРесурс» Александр Норин.

Актуальность изобретения уже оценили медики. Как отметил главный врач ГКБ № 1 Максим Угнивенко, устройство помогает минимизировать риск заражения не только коронавирусом, но и другими инфекциями.

«Сегодня это особенно актуально, но и, конечно же, это задел на будущее, ведь помимо коронавирусной, есть и другие инфекции, которые также передаются через контакт с поверхностями. Мы очень благодарны за такой подарок, сейчас обучаем ими пользоваться и наших сотрудников и пациентов», — подчеркнул Максим Угнивенко.

Отметим, что приспособление будет предложено всем больницам Южного Урала абсолютно бесплатно. Уже сейчас ручки переданы в медучреждения Челябинска и Магнитогорска.