В Челябинске трое мужчин совершили налет на супермаркет и попытались пронести мимо кассы несколько бутылок алкоголя. Остановить грабителей попытались охранник и женщина-руководитель. Один из злоумышленников ударил директора бутылкой по лицу и отобрал телефон, воспользовавшись ее шоковым состоянием, затем скрылся.
Инцидент произошел вечером 7 октября в супермаркете, расположенном на улице Блюхера. По «горячим» следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель.
«Спустя несколько минут во дворе жилого дома по улице Белорецкой росгвардейцы задержали гражданина, которого опознала потерпевшая. Рядом с ним на земле находились спиртные напитки, схожие с похищенными, а в руках мобильный телефон потерпевшей. Мужчина не стал отрицать своей причастности и сознался в содеянном», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Задержанного передали сотрудникам полиции.