Ударил бутылкой по лицу и отобрал телефон: в Челябинске директор магазина стала жертвой грабителей

Трое налетчиков пытались пронести алкоголь мимо кассы.

Послушать 00:00

В Челябинске трое мужчин совершили налет на супермаркет и попытались пронести мимо кассы несколько бутылок алкоголя. Остановить грабителей попытались охранник и женщина-руководитель. Один из злоумышленников ударил директора бутылкой по лицу и отобрал телефон, воспользовавшись ее шоковым состоянием, затем скрылся.

Инцидент произошел вечером 7 октября в супермаркете, расположенном на улице Блюхера. По «горячим» следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель.

«Спустя несколько минут во дворе жилого дома по улице Белорецкой росгвардейцы задержали гражданина, которого опознала потерпевшая. Рядом с ним на земле находились спиртные напитки, схожие с похищенными, а в руках мобильный телефон потерпевшей. Мужчина не стал отрицать своей причастности и сознался в содеянном», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Задержанного передали сотрудникам полиции.