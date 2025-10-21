Пропавшую на горе Иремель челябинку Полину Захарову нашли

Спасатели подтвердили информацию

Спасатели поисково-спасательной службы Челябинской области подтвердили 1obl.ru, что нашли пропавшую в горах туристку Полину Захарову. Женщину транспортировали в Белорецк Республики Башкортостан.

Челябинку четыре дня искали больше сотни человек с использованием дронов, вертолета и кинологической службы. Опытная туристка и волонтер «Том Сойер Феста» отправилась на Большой Иремель с группой, но отстала и потерялась. Полина пошла в поход, чтобы сделать фотографию для участия в конкурсе по покорению вершин Уральских гор.

Ранее волонтеры первыми сообщили, что Полина найдена. В МЧС сообщили, что ее отыскали в районе Тыгынских болот.