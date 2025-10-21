Поиски южноуральской туристки на горе Иремель осложняют снег и плохая видимость

Вершина считается опасной

Спасатели оценивают гору Большой Иремель, где пропала челябинская туристка Полина Захарова, как опасную. На вершине сложный рельеф, к тому же мешают погодные условия. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Так, на следующий день после пропажи, 19 октября, спасатели поднимались на гору, но из-за снега видимость была нулевая, поэтому поиски не привели к результату. В этот же день заявка о пропаже 43-летней Полины Захаровой поступила в отряд «ЛизаАлерт».

«Первые двое суток на месте поисков были тяжелые погодные условия: снег, сильный ветер, туман. Плюс это горная местность, сложный рельеф. Поэтому сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы не приветствовали участие добровольцев в поисках Полины Захаровой и справлялись своими силами», — рассказали в «ЛизаАлерт».

Одновременно отряд волонтеров начал распространять ориентировки о пропавшей. Направление «Лес на связи» держало на контроле телефон Полины Захаровой. После того как погода улучшилась, к поискам присоединились добровольцы из Республики Башкортостан и Магнитогорска, сегодня утром на место выехал экипаж из Челябинска, и готовятся к выезду еще несколько.

Условия на месте поиска тяжелые, переменчивая погода с сильным ветром, снегом и туманом. А еще кругом тайга и холод. К поискам допустили только опытных, хорошо подготовленных, физически выносливых и качественно экипированных поисковиков.

«У нас большой опыт работы в разных условиях. В том числе часто приходится работать вместе поисковикам из разных регионов, для нас это привычная практика. Есть свои правила и алгоритмы работы. Наша главная задача — найти человека вовремя, успеть оказать ему помощь и спасти. Поэтому в интересах всех участников поисков работать слаженно, как единый механизм», — отметили в «ЛизаАлерт».

Вчера поисковый отряд из Усть-Катава приступил к поискам в 11 утра, позже присоединились волонтеры. Туристку искали вплоть до семи вечера. На ночь поиски приостановили из-за плохой погоды, она даже не позволяла использовать дроны и авиацию. Сегодня поисковики вышли в горы в 8 утра.

На данный момент дополнительная помощь не требуется, сообщили в отряде «ЛизаАлерт». Спасательную команду увеличили до 104 сотрудников МЧС из Челябинской области и Башкортостана, а также до 20 единиц техники. В том числе привлекли вертолет от правительства соседней республики.