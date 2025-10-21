Волонтеры сообщили, что туристку, потерявшуюся на горе Иремель, нашли

Информация уточняется

Волонтеры сообщили в редакцию ИА «Первое областное», что пропавшая на горе Иремель туристка нашлась. Проверку информации подтвердили в «ЛизаАлерт».

«Нашли ее на Николаевской тропе сейчас. Знакомые знакомых сообщили, ждем подробностей», — рассказали волонтеры редакции 1obl.ru.

МЧС и поисково-спасательная служба проверяют информацию. Ранее писали, что Полина Захарова отправилась с группой на гору Большой Иремель 18 октября, отстала от группы и пропала. Женщину искали четыре дня при помощи БПЛА, кинологической службы, вертолета и большого количества волонтеров. Поиски осложняли сугробы и мороз.