Туристку из Челябинска ищут с помощью собак, беспилотников и квадроциклов

43-летняя женщина отделилась от группы 18 октября во время прохождения маршрута по Уральским горам

В Катав-Ивановском районе Челябинской области продолжаются масштабные поиски 43-летней жительницы Челябинска, пропавшей 18 октября во время туристического похода в районе горы Большой Иремель. Женщина участвовала в конкурсе по покорению вершин Уральских гор и отделилась от основной группы при прохождении маршрута. Как выяснил корреспондент ИА «Первое областное», пропавшая — волонтер «Том Сойер Феста» Полина Захарова.

Как сообщают в МЧС Башкортостана, после завершения маршрута участники группы забили тревогу и обратились за помощью. На месте развернут оперативный штаб в природном парке «Иремель».

К поисковым работам привлечена совместная группировка сил и средств Республики Башкортостан и Челябинской области. В операции задействованы 56 человек и 18 единиц техники, включая сотрудников МЧС, спасателей, полицию, волонтеров и кинологов со служебными собаками.

Для обследования труднодоступной местности применяются беспилотные авиационные системы МЧС России и квадроциклы. На текущий момент поисковые группы уже обследовали 22 километра лесных троп вдоль реки Тыгын.

Поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме. Спасатели просят туристов и местных жителей сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках пропавшей женщины.