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/ Женщина с психическим расстройством потерялась на Южном Урале

Женщина с психическим расстройством потерялась на Южном Урале

Она уходит из дома не в первый раз.
сегодня в 12:03
  |  Происшествия

Жителей Челябинска и области снова просят помочь в поисках Нафисы Нуртдиновой. 25-летняя жительница поселка Вахрушево (Копейск) ушла из дома 9 ноября. Больше родные ее не видели. Они утверждают, что женщина может представляться Вероникой и находиться в любой точке региона.

В прошлом году Нафиса Нуртдинова уже уходила из дома, тоже в ноябре. Тогда ее видели на трассе в сторону Кургана, в поселке Канашево, в селе Миасское.

У Нафисы психические расстройства: она немного неадекватна, но спокойна. Пропадает не в первый раз. Даже не могу сказать, где предположительно сестра может находиться. В полицию мы обращались, но у нас не взяли заявление. — сообщила сайту «Первый областной» сестра пропавшей Нелли Перина.

Приметы: высокая (рост 172 сантиметра), худая, темные короткие волосы, на лбу выпуклое пятно.

Была одета: бежевый пуховик.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят передать ее по номеру 8(908)068−85−53.

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