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/ В Челябинске пропал мужчина со шрамом в виде скорпиона

В Челябинске пропал мужчина со шрамом в виде скорпиона

Вышел из дома по делам и больше о нем ничего не слышали.
сегодня в 12:10
  |  Происшествия

Бурнашев Андрей Викторович, житель Челябинска 42 лет, не выходит на связь с родственниками и близкими. В последний раз его видели дома 30 ноября.

Особые приметы — шрам на руке, он остался после того, как Андрей свел татуировку в виде скорпиона. На вид ему около 45 лет, телосложение худощавое, рост 176 сантиметров. Был одет в черную куртку Nike, черную шапку, черные джинсы и светло-коричневые ботинки.

Если вы знаете что-то о местонахождении Андрея Бурнашева или видели его, просьба сообщить по телефонам:

89514551317, 89000955267 — Татьяна.

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