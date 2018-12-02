/ В Челябинске пропал мужчина со шрамом в виде скорпиона

Вышел из дома по делам и больше о нем ничего не слышали.

Бурнашев Андрей Викторович, житель Челябинска 42 лет, не выходит на связь с родственниками и близкими. В последний раз его видели дома 30 ноября.

Особые приметы — шрам на руке, он остался после того, как Андрей свел татуировку в виде скорпиона. На вид ему около 45 лет, телосложение худощавое, рост 176 сантиметров. Был одет в черную куртку Nike, черную шапку, черные джинсы и светло-коричневые ботинки.

Если вы знаете что-то о местонахождении Андрея Бурнашева или видели его, просьба сообщить по телефонам:

89514551317, 89000955267 — Татьяна.