Пропавших мужчину и его 10-летнего сына всю ночь искали в нацпарке «Таганай»

К поискам привлекли спасателей и кинологов, задействовали шесть авто и четыре квадроцикла.

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В национальном парке «Таганай» заблудились 40-летний мужчина и 10-летний мальчик. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила родственница пропавших туристов. Женщина обратилась к спасателям в десять вечера и рассказала, что ее муж и сын должны были вернуться двумя часами ранее, но на связь не выходят.

Сначала взволнованная женщина пыталась сама отыскать супруга и ребенка, но обнаружила только их автомобиль, припаркованный в двух километрах от Центральной усадьбы. На место выехали спасатели. Поиски продолжались всю ночь. Местность почесывали кинологи, сотрудники нацпарка, пожарные. На территории работали 28 человек, шесть машин, четыре квадроцикла. И только утром стало известно, что мужчина и ребенок нашлись.

«Самостоятельно вышли в поселок Магнитка. Для эвакуации пострадавших в поселение выдвинулась группа спасателей», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются, как получилось, что мужчина и ребенок заблудились, будет известно позже.