Ночью двух пропавших детей искали спасатели и полицейские в Чебаркуле

В Карталах заблудились семья из четырех человек, на Таганае — 23-летняя девушка.

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В Чебаркуле пропали 11-летний школьник и его 16-летний знакомый. Семь спасателей из Миасса и Златоуста, а также сотрудники военной полиции вышли ночью, 4 августа, на поиски несовершеннолетних.

«Дети были обнаружены в районе железнодорожного вокзала. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Еще пять человек заблудились в понедельник, 3 августа, вечером.

В 20:00 в поселке Вишневка (Карталинский район, Челябинская область) помощь потребовалась семье из четырех человек. 28-летний мужчина, 38-летняя женщина и двое детей, восьми и тринадцати лет, остановились в лесу, но к своей машине выйти долго не могли. Их эвакуировали.

«Спасатели прибыли на место стоянки автомобиля пострадавших. Семья к тому времени самостоятельно нашла путь к машине, но выехать из лесного массива не вышло из-за поломки транспортного средства», — говорится в сообщении.

В 22:30 миасские спасатели искали 23-летнюю девушку, заблудившуюся в районе Александровской сопки. Она находилась недалеко от железнодорожной станции «Таганай».

Добавим, в этот же день в нацпарке «Таганай» 31-летняя туристка травмировала ногу. На квадроцикле ее доставили в поселок Тургояк, от госпитализации пострадавшая отказалась.