«Она далеко за грибами не ходила — боялась»: сутки ищут пропавшую жительницу Миасса

Женщина вышла из дома накануне утром и до сих пор не вернулась.

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В Миассе пропала 44-летняя Юлия Рудяева (Евсеева). В понедельник, 3 августа, женщина ушла из дома за грибами и до настоящего времени не вышла на связь. Поисками занимаются добровольцы и сотрудники полиции.

Как рассказали местные жители, последний раз ее видели в районе Машгородка, в микрорайоне «О». Знакомые и друзья молодой женщины переживают, так как на протяжении нескольких лет она собирала грибы примерно в одних и тех же местах, но не терялась.

«Она далеко за грибами не ходила — боялась. Ходила за стадионом, от катка до больницы. За трубу не заходила. Больше никуда не ходила. Несколько лет только там и собирала», — рассказала местная жительница Любовь.

Также миассцы рассказали, что до настоящего времени Юлия в больницы города не поступала. Кроме того, она сама работала в медучреждении. Возможно, ей стало плохо, но за грибами она отправилась без документов, поэтому родственникам не могут сообщить, где она находится.

Приметы Юлии: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, рыжие волосы. В день пропажи на ней были серые брюки, белая кофта, белая футболка и розовые шлепанцы.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону: 88007005452 или инфоргу поиска Екатерине (89193470942).