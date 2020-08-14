Оформить посещение национального парка «Таганай» можно онлайн

Специальная вкладка для бронирования появилась на официальном сайте нацпарка.

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Посещение национального парка «Таганай» теперь можно оформить на их официальном сайте. Для того, чтобы забронировать посещение или место для ночевки, теперь нужно сделать всего пару кликов.



«Нужно открыть вкладку „Забронировать“, указать дату путешествия и выбрать способ оплаты — квитанция или банковская карта. После завершения всех формальностей разрешение доставят по указанному адресу электронной почты», — сообщает пресс-служба национального парка.

Билеты, которые вы приобретете, можно распечатать или скачать на смартфон, чтобы предъявить администраторам визит-центра.

Посетителям напоминают, что находиться на территории национального парка без разрешения нельзя.