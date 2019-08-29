Частный дом полыхает в Ленинском районе Челябинска

В здании давно никто не проживает.

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В Челябинске крупный пожар встревожил жителей города. В Ленинском районе пламя охватило частный дом, расположенный на улице Барбюса. Здание давно пустовало, в нем никто не проживал. Кадрами, на которых изображены языки пламени, охватившие дом, в социальных сетях разместили местные жители.

«Горит заброшенный дом, вызов поступил в 13:53. На месте работают две автоцистерны. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники противопожарной службы отмечают, что опасности распространения пламени на близлежащие строения нет.