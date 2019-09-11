26-летний сноубордист пропал в Златоусте

Молодой человек не выходит на связь с 4 сентября.

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В прошлую среду 26-летний Андрей Палькин вышел из дома и, с тех пор, о нем ничего не было слышно. Последней, с кем разговаривал молодой человек, была мать. Женщина дозвонилась до него вечером 4 сентября. По ее словам, Андрей был нетрезв и проходил где-то вдоль автодороги.

«Который день я плачу, не переставая, места себе не нахожу: пропал мой единственный сын. У меня, кроме него, никого нет: ни родителей, ни других близких. Пятого сентября Андрей должен был выходить на работу — он трудится в строительной отрасли. Но вместо этого куда-то ушёл, не предупредив меня, я была на работе», — рассказывает убитая горем мать Андрея.

В прошлом молодой человек стал чемпионом России по сноуборду. Спортом увлекался серьезно, поэтому обзавелся друзьями в разных городах страны. Мать Андрея написала заявление в полицию, но пока новостей нет. На свою страницу в социальной сети ВКонтакте молодой человек в последний раз заходил вечером 3 сентября.

«На данный момент проводится комплекс разыскных мероприятий по поиску пропавшего молодого человека», — сообщили в МВД по Челябинской области.

В день исчезновения Андрей был одет в бело-серую куртку с надписями, черные джинсы и черные кроссовки.

Если кто-то располагает информацией о местонахождении Андрея, просим сообщить об этом его матери по номеру телефона: 8-908-081-22-64.