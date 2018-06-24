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/ 83-летняя пенсионерка бесследно пропала в Копейске

83-летняя пенсионерка бесследно пропала в Копейске

﻿Женщина нуждается в медицинской помощи.
сегодня в 12:26
  |  Происшествия

83-летняя Эрна Теодоровна Горбаткова (Фельдзингер) не вернулась домой в Копейске. Пенсионерку ищут с 15 июня. Никаких данных о ее метаположении нет уже больше недели. Известно, что копейчанка нуждается в медицинской помощи.

К поискам присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Они просят копейчан обращать внимание на пожилых людей на улицах города.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Горбатковой Эрны Теодоровны, просьба сообщить по тел. 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Оксане Скоровичек 89 511 214 283, Екатерине Карна 89 085 804 545. — обратились добровольцы.

Рост пропавшей 145 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с сединой, собраны в хвост, зеленые глаза. Пропавшая одета в рыжий утепленный пиджак, рубашку в красно-черную либо в зелено-черную клетку и коричневые спортивные трикотажные штаны.

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