/ 81-летнего дедушку в фуражке и на костылях ищут на Южном Урале

Пожилой житель Магнитогорска пропал неделю назад.

Жителей Магнитогорска просят помочь в поисках пожилого мужчины. 81-летний Николай Титов пропал неделю назад. Пенсионер с трудом передвигается, в качестве опоры использует костыли. Волонтеры просят помощи в распространении ориентировок.

81 -летний Николай Иванович Титов ушел из дома по улице Революционной на левом берегу. Мужчина пропал 25 июня и по настоящее время местонахождение дедушки неизвестно. — рассказали сайту «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

Приметы: большой нос, голубые глаза, седой, стрижка короткая, ходит на костылях, правая нога не сгибается. Мужчина был одет в темные брюки, пиджак и классическую фуражку.

Всех, кто видел похожего человека на улицах Магнитогорска, просят сообщить об этом по телефонам 8 908 053 31 26 (Мария) или в отделение полиции.