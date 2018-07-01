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/ 81-летнего дедушку в фуражке и на костылях ищут на Южном Урале

81-летнего дедушку в фуражке и на костылях ищут на Южном Урале

Пожилой житель Магнитогорска пропал неделю назад.
сегодня в 11:11
  |  Общество
Жителей Магнитогорска просят помочь в поисках пожилого мужчины. 81-летний Николай Титов пропал неделю назад. Пенсионер с трудом передвигается, в качестве опоры использует костыли. Волонтеры просят помощи в распространении ориентировок.

81 -летний Николай Иванович Титов ушел из дома по улице Революционной на левом берегу. Мужчина пропал 25 июня и по настоящее время местонахождение дедушки неизвестно. — рассказали сайту «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

Приметы: большой нос, голубые глаза, седой, стрижка короткая, ходит на костылях, правая нога не сгибается. Мужчина был одет в темные брюки, пиджак и классическую фуражку.

Всех, кто видел похожего человека на улицах Магнитогорска, просят сообщить об этом по телефонам 8 908 053 31 26 (Мария) или в отделение полиции.

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