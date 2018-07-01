/ 81-летнего дедушку в фуражке и на костылях ищут на Южном Урале

81 -летний Николай Иванович Титов ушел из дома по улице Революционной на левом берегу. Мужчина пропал 25 июня и по настоящее время местонахождение дедушки неизвестно. — рассказали сайту «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».
Приметы: большой нос, голубые глаза, седой, стрижка короткая, ходит на костылях, правая нога не сгибается. Мужчина был одет в темные брюки, пиджак и классическую фуражку.
Всех, кто видел похожего человека на улицах Магнитогорска, просят сообщить об этом по телефонам 8 908 053 31 26 (Мария) или в отделение полиции.