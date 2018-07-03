/ Внести социальные гарантии в пенсионную реформу предложил ОНФ

За пенсионерами хотят закрепить рабочие места.

Пенсионная реформа, которую россияне обсуждают несколько недель, может претерпеть изменения. Представители ОНФ предлагают рассмотреть вопрос обеспечения социальных гарантий. Речь идет о законодательном закреплении рабочих мест за людьми предпенсионного возраста — последние 5 лет они не должны беспокоиться о возможном увольнении и сокращении штата.

Соответствующие рекомендации были приняты по итогам круглого стола, прошедшего в понедельник в ОНФ с участием экспертов движения, а также представителей профильных министерств и ведомств. В ОНФ проинформировали, что все предложения, которые эксперты обсудили на круглом столе, будут направлены в правительство РФ и Госдуму. — сообщает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что в России хотят поднять пенсионный возраст для мужчин и женщин — до 65 и 63 лет соответственно. Сдвинется время выхода на пенсию и для тех, кто трудится на севере, а также по специальному стажу. Все будет урегулировано позже. Какие изменения ждут россиян с принятием соответствующего законопроекта, читайте здесь.