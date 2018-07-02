/ 29-летний мужчина с эпилепсией пропал на Южном Урале

Жителя Кизильского района ищут волонтеры и родные.

29-летний южноуралец пропал больше недели назад. К поискам жителя Кизильского райцентра уже подключились волонтеры. Последний раз мужчину видели дома.

29-летний Игорь Гурьянов ушел из дома в селе Кизильское 23 июня 2018 года. До настоящего времени его местоположение неизвестно. — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».

Приметы пропавшего: рост около 160 сантиметров, глаза зеленые, короткие волосы.

Особые приметы: страдает эпилепсией, на указательном пальце правой руки отсутствует половина фаланги, на правом плече татуировка в виде льва, на обеих руках татуировки с текстами про маму. В день исчезновения был одет в футболку, белые шорты и вельветовые тапочки.



Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщать об этом по номеру 8 908 053 31 26 (Мария) или в отделение полиции.