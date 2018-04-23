/ Пенсионерка в шубе пропала в Челябинской области

61-летняя жительница Магнитогорска не возвращается домой почти месяц.

Татьяна Макарова ушла с работы по адресу улица Ленинградская, 84 26 марта в неизвестном направлении 26 марта. Домой она так и не пришла, с родными на связь не выходила. Местоположение 61-летней пенсионерки на данный момент неизвестно. К поискам присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». Они просят помощи в распространении ориентировок.



Пропала женщина славянской внешности, на вид 60 лет, рост около 150–155 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы. Зубы отсутствуют, носит вставные челюсти. — сообщили волонтеры.



В день исчезновения она была одета в бежевую шапку с помпоном, бежевую шубу из искусственного меха ниже колен и серый свитер.

Сообщить информацию о местоположении пропавшей просят по телефонам 8 908 053 31 26, 8 909 097 72 60 или 02.