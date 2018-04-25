/ 13-летняя девочка не вернулась домой в Тракторозаводском районе

Школьницу разыскивают третий день.

Школьницу разыскивают полиция и родные в Тракторозаводском районе Челябинска. Сообщается, что девочка ушла из дома 22 апреля на прогулку, но домой не вернулась. Связаться с ней не получается. Где может находиться ребенок, никто не знает. Информацию разместили даже в соцсетях, надеясь привлечь больше людей к этой ситуации.

Вчера, 24 апреля, к нам поступило заявление от мамы девочки. Она рассказала, что дочь вышла из дома, предположительно, на прогулку, и не вернулась. Заявление зарегистрировано в отделе полиции «Тракторозаводский». Сейчас проводятся все необходимые мероприятия. - проинформировали сайт «Первый областной» в ОМВД города Челябинска.

Девочку зовут Оксана. Она была одета в сиреневую кофту, черно-синие джинсы и черные кроссовки.



Всех, кто видел ребенка, просят позвонить в полицию и сообщить о местонахождении девочки.