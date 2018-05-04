/ 71-летнюю пенсионерку с расстройством памяти ищут на Южном Урале

Полиция просит всех неравнодушных присоединиться к поискам.

71-летняя Мария Масляева ушла из дома в поселке Увельский по улице Октябрьская, 24 еще 27 апреля и не вернулась. Известно, что пенсионерка страдает расстройством памяти и раньше уже неоднократно терялась по дороге домой.

Рост пропавшей 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые до плеч. В день исчезновения на ней был платок белого цвета, белая куртка длинной ниже пояса, гамаши черного цвета и полу сапоги черного цвета. Информации о пропавшей нет уже больше недели. В полиции обратились за помощью к местным жителям.

Оперуполномоченный ОУР Отдела полиции «Увельский» старший лейтенант полиции Мысляева Татьяна просит оказать помощь в установлении места нахождения без вести пропавшей и предлагает неравнодушным гражданам оказать помощь. Желающих граждан принять участие в поисках разыскиваемой просьба собраться 6 мая 2018 года в 10:00 часов около поворота на с. Копанцево. — пояснили в МО МВД России Южноуральский.

По всем вопросам просят обращаться по телефону 89514425700.