/ 16-летняя девушка с длинными волосами пропала в Магнитогорске

Родители ждут пропавшую дома.

Несовершеннолетнюю девушку разыскивают на Южном Урале. 16-летняя жительница Агаповского района отправилась в Магнитогорск, чтобы там сдать экзамены. Однако родители дома так ее и не дождались.

Татьяна Алудинова 26 июня ушла из дома по улице Жукова и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. — сообщили сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас».

Девушка была одета с черную короткую юбку, блузу без рукавов золотого цвета, в руках была белая сумка среднего размера.

Приметы: длинные светлые волосы, рост около 160 сантиметров, карие глаза, на правой руке между мизинцем и безымянным пальцем большая родинка, нос с явно выраженной горбинкой.

Всех, кто видел пропавшую или знает о ее местонахождении, просят сообщить об этом по номеру 89 080 533 126 (Мария). Также можно обратиться в полицию.