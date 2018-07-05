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/ Часы с неправильным циферблатом в Магнитогорске починили

Часы с неправильным циферблатом в Магнитогорске починили

Ошибку на них не замечали почти 40 лет.
сегодня в 16:57
  |  Общество

Перепутанные римские цифры на часах в Магнитогорске, на которых вместо четверки была шестерка, исправили. На это у рабочих ушло около часа. Причем оказалось, что циферблат с ошибкой располагался в центре города со дня открытия монумента, а не появился там после реконструкции, как предполагалось изначально.

Вчера, после того, как эти фотографии появились в социальных сетях, наши сотрудники взяли вышку у «Горэлектросети», потому что вышка такой высоты есть только у них, поднялись и все устранили. Сейчас цифры верные. Циферблат был таким все 39 лет с момента открытия. Во время ремонта циферблат не трогали, ремонтировался только механизм движения стрелки 6 лет назад. — пояснил директор МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Дмитрий Гаврилов.

Напомним, на недочет обратили внимание местные жители. Они сфотографировали часы и разместили снимки в социальных сетях. Вскоре на ситуацию среагировали в городской администрации.

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Комментарии

аришка
17:59, 05.07.2018
ну вы даёте! ещё вчера всееееее написали что уже починено всё. а вы только-только раскочегарились. так сказать, последняя курочка с насеста слетела

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