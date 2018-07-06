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/ Жителя Башкирии за рулем «Ларгуса» разыскивают на Южном Урале

Жителя Башкирии за рулем «Ларгуса» разыскивают на Южном Урале

Мужчина не выходит на связь с родными.
сегодня в 08:42
  |  Происшествия

24-летнего уроженца Башкирии разыскивают родные и волонтеры. Мужчина в начале недели уехал из дома за рулем собственного автомобиля и пропал. Пропавший выехал из Сибая. Сейчас связаться с ним не удается.

2 июня брат должен был забрать мать на своей машине «Лада Ларгус», но за ней никто не приехал. С тех пор его местонахождение неизвестно. — рассказал брат пропавшего Рустам Акмурзин.

Как предполагают родственники, мужчина может находиться в любом районе Челябинской области. Его автомобиль удалось зафиксировать камерам наружного наблюдения и случайным свидетелям. Сделать снимок машины удалось в Магнитогорске.

Просим помощи в распространении ориентировки! — обратились к читателям сайта «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

Приметы: рост около 178 сантиметров, на вид 25 лет, плотного телосложения, карие глаза, волосы темные, на лице легкая щетина (усы и бородка), слегка щурится. Особые приметы: над верхней губой черная родинка. Был одет в шорты джинсовые ниже колен, темно- синюю футболку, на ногах черные босоножки, на левой руке часы.

Если вы обладаете информацией о местоположении пропавшего или видели его машину, сообщите об этом волонтерам: 8−908−576−47−33 (Мария) или брату: 8−929−756−55−77 (Рустам).

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