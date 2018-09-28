/ Волонтеры-медики проверили давление и привили от гриппа жителей Красной Зари

Пройти обследование смогли все желающие.

В поселке Красная Заря Варненского района жители выстроились в очередь. Все хотят знать, все ли в порядке с их здоровьем. Тем более, что прием проводят приезжие из областного центра медицинской профилактики врачи. В рамках Всероссийской акции «Добро в село» для местных жителей проводится профосмотр. Терапевт, кардиолог и педиатр провели обследование местных жителей, измерили давление, сделали ЭКГ, проверили уровень холестерина, привили от гриппа, выслушали жалобы на недуги и дали свои рекомендации.

Понимаете, года! Для себя надо пройти и посмотреть. Вот сейчас прошел, а у меня оказывается давление высокое. Уже что-то. Хотя я знал, что у меня давление. Ну не высокое, среднее такое. И что теперь с давление будете делать? Да что… Сейчас к терапевту. Назначит мне какое-нибудь лекарство. — делится с сайтом 1obl.ru местный житель Юрий Сакуров.

Для профилактического осмотра был оснащен современным оборудованием как стационарный, так и передвижной фельдшерско-акушерский пункты. Также специалисты Областного центра медицинской профилактики подарили жителям пять новых тонометров. Главный врач Варненского района Евгений Слинкин отметил, что такая акция очень полезна не только для жителей поселка, но и для больниц, которые заинтересованы в новых кадрах, а подобные мероприятия — это возможность привлечь молодежь.

Для меня как руководителя еще одна задача — это провести профориентационную работу. Несмотря на то, что наши больницы хорошо укомплектованы докторами, все равно некоторых специалистов не хватает. — рассказал сайту «Первый областной» главный врач Евгений Слинкин.

В рамках акции студенты-волонтеры из ЮУГМУ провели еще и субботник на территории стационарного фельдшерско — акушерского пункта, покрасили забор и отсыпали гравием дорожку.

Я приехал сюда на добровольной основе для того, чтобы помочь людям, укрепить фельдшерско-акушерский пункт. Мы все живем в городах и практически не знаем о том, что происходит в таких местах как Варна. Это довольно полезно, узнать какое здесь положение вещей в медицине. — отметил студент ЮУГМУ Никита Борисов.

Всероссийская акция «#ДоброВСело» организована федеральным Правительством и Минздравом России совместно с Росмолодежью, дирекцией Года добровольца и Всероссийского движения «Волонтеры-медики». Единовременный запуск проекта прошел в 1000 ФАПах в 85 субъектах Российской Федерации. В Челябинской области планируется еще шесть подобных выездов в Кизильский и Агаповский районы.