/ Вышел покурить и исчез. На поиски пропавшего копейчанина экстренно вышли волонтеры

Добровольцы прочесывают заброшенные сады.

41-летний Михаил Микерин пропал в Копейске 1 февраля. Он вышел из дома на улице Забойщиков в десять часов вечера, сказав жене, что пошел покурить, но обратно не вернулся. С собой у него не было ни документов, ни зарплатной банковской карты.



Знакомые пропавшего рассказали, что раньше он всегда возвращался домой, не прогуливал работу и не имел серьезных проблем. Дома Михаила ждет жена и сын, который недавно вернулся из армии.

Поисками копейчанина занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда Легион-Спас, а также его родные, друзья и знакомые. В субботу, 10 февраля, объявлен массовый сбор добровольцев.

Сбор на прочес по поиску Микерина Михаила 10.02.2018 в 12.00 по адресу г. Копейск ул. Забойщиков, д. 27 Координатор на месте сбора Ирина +79080534197. Территория поиска будет определяться на месте. Форма одежды лес, поле, карьер. — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда Легион-Спас.

Многие не прекращают поиски ни на день. Копейчане уже обошли окрестные жилые дома, распространили ориентировки и опросили соседей. Пока нет никаких зацепок, хотя бы намекающих на его местоположение.



Мы снова собрались на поиски, прямо сейчас ищем в заброшенных садах. Ориентируемся по следам: тщательно проверяем те участки и постройки, где есть свежие следы. — пояснила сайту «Первый областной» знакомая Михаила, участница поисковой группы Анна.

Приметы пропавшего: рост 165–170 см, вес — 90 кг, телосложение — плотное, глаза карие, волосы темные, есть залысины, стрижка короткая.

Был одет: куртка болотного цвета с капюшоном, однотонного трико синего цвета, шапка темно-серого цвета с серой полосой, кроссовки черного цвета.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону 8-908-053-41-97 или 02.

