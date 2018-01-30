/ Женщина бесследно пропала после похода на кладбище под Челябинском

50-летняя Наталья Бельц не выходит на связь с 28 января.

Жительница села Миасское пропала примерно в 12 — 15 часов. По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «Легион-Спас», она, предположительно, вышла на трассу М5 Челябинск-Курган в районе Миасского.

Родные пропавшей уточнили, что в день исчезновения женщина пешком пошла на кладбище к могиле родителей. После этого Наталья, скорее всего, пошла по лесу. Ее следы обрываются прямо у трассы.



Телефон, деньги, ключи оставила дома. Она работает, воспитывает сына, не пьет. — рассказали родные пропавшей.

Племянница Натальи Елена также добавила, что родные намерены самостоятельно организовать поисковую группу и выйти на прочес местности.



У пропавшей голубые глаза, пепельные волосы, в носу пирсинг, на правой ноге татуировка в виде глаза, среднее телосложение. В день исчезновения она была одета в черные штаны, зеленую куртку, черные сапоги и шапку.



Всех, кто знает что-либо о местоположении пропавшей, пропавшей просят сообщить информацию по телефонам 2-777-911, 8(908)58 48 421 или 02.